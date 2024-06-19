СКР возбудит дело после обрушения баконов в Болхове

Такое распоряжение дал Александр Бастрыкин.

Ведомство будет исходить из информации о нарушении прав жильцов, опубликованной в СМИ.

Напомним, что проблемный дом находится на улице Кирпичный завод, 2. Он попал в поле зрения Следственного комитета ещё до ЧП.

Ещё в мае 2022-го года ураган повредил кровлю здания. Некоторые квартиры стало затапливать. При этом жильцы оказались детьми-сиротами, которые получили свои квадратные метры от государства. Зимой 2024-го года дом пошёл трещинами.

В апреле стало известно, что СКР проводит по этому поводу официальную проверку. А в ночь на 17 июня в доме обрушились два балкона.

Как рассказали в информационном центре СКР, на этот раз главе орловского Управления Петру Юдину поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

ИА «Орелград»