Парахина попросили обрезать проблемные места

Автомобилистам мешают клумбы.

Сегодня утром орловский градоначальник рассказал в соцсетях о своей последней велопрогулке и пожелал жителям Орла «прекрасной среды». Однако в комментариях орловцы снова начали рассказывать мэру о своих проблемах.

В частности, одна из пользовательниц попросила городские власти обрезать цветы на клумбе, расположенной у развязки на перекрёстке Маслозаводского переулка и Городской улицы. Фактически, здесь находятся даже две клумбы.

Это важный траспортный узел с оживлённым движением (причём не только легковушек, но и большегрузов). На самом деле, проблема является серьёзной. Растения закрывают обзор водителям, что постоянно создаёт аварийные ситуации.

«Надо выехать до половины полосы, чтобы узнать, есть ли у тебя помеха», – рассказала орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла. Чиновники сообщили, что обращение перенаправлено в «Спецавтобазу». Ориентировочно работы проведут в третьем квартале текущего года (то есть до октября).

ИА «Орелград»