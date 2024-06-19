Парахина попросили обрезать проблемные места

19.6.2024 | 12:05 Новости, Транспорт

Автомобилистам мешают клумбы.

Фото: yandex.ru/maps

Сегодня утром орловский градоначальник рассказал в соцсетях о своей последней велопрогулке и пожелал жителям Орла «прекрасной среды». Однако в комментариях орловцы снова начали рассказывать мэру о своих проблемах.

В частности, одна из пользовательниц попросила городские власти обрезать цветы на клумбе, расположенной у развязки на перекрёстке Маслозаводского переулка и Городской улицы. Фактически, здесь находятся даже две клумбы.

Это важный траспортный узел с оживлённым движением (причём не только легковушек, но и большегрузов). На самом деле, проблема является серьёзной. Растения закрывают обзор водителям, что постоянно создаёт аварийные ситуации.

«Надо выехать до половины полосы, чтобы узнать, есть ли у тебя помеха», – рассказала орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла. Чиновники сообщили, что обращение перенаправлено в «Спецавтобазу». Ориентировочно работы проведут в третьем квартале текущего года (то есть до октября).

ИА «Орелград»


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