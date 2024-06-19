В Орле на Гагарина установят новые дорожные знаки

В частности, на улице обозначат ограничения на парковку транспорта.

Такое решение приняли в администрации города.

Мэр Юрий Парахин утвердил обновлённую схему установки дорожных знаков на улице Гагарина. Она касается отрезка между перекрёстками с Гостиной и Розой Люксембург.

В частности, теперь здесь установят несколько десятков дорожных знаков «Остановка запрещена». Также будут обозначены и другие транспортные нюансы.

Соответствующие изменения будут внесены в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.

ИА «Орелград»