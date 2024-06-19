В Орле на Гагарина установят новые дорожные знаки

19.6.2024 | 11:43 Новости, Транспорт

В частности, на улице обозначат ограничения на парковку транспорта.

Фото: ИА “Орелград”

Такое решение приняли в администрации города.

Мэр Юрий Парахин утвердил обновлённую схему установки дорожных знаков на улице Гагарина. Она касается отрезка между перекрёстками с Гостиной и Розой Люксембург.

В частности, теперь здесь установят несколько десятков дорожных знаков «Остановка запрещена». Также будут обозначены и другие транспортные нюансы.

Соответствующие изменения будут внесены в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.

ИА «Орелград»


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