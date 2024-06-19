В Орле осудили руководителей ООО «Атлас-М»

Отец и дочь признали виновными в мошенничестве.

Ближайшие родственники занимали должности директора и коммерческого директора фирмы. Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

Компания занималась поставками бытовок, блок-контейнеров, садовых домиков и мобильных бань. Договора заключались как с гражданами, так и с организациями. Однако «Атлас-М» далеко не всегда выполнял свои обязательства.

Установлено, что руководители ООО обманывали клиентов сознательно – конечно, находясь в сговоре. Преступления происходили с мая 2020-го по февраль 2022-го. Недобросовестные поставщики нанесли ущерб 60 потерпевшим. Его общая сумма оценивается примерно в 5,9 миллиона рублей.

В итоге более суровый приговор получила дочь. Женщине дали три года колонии общего режима. Отца осудили на два года лишения свободы условно (с испытательным сроком три года). Также осуждённых оштрафовали на 700 и 300 тысяч рублей соответственно.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»