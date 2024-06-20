Чат о вывозе мусора создали во Мценске

С помощью чата за работой по уборке следит даже прокуратура.

Администрацией города Мценска создан чат в мессенджере «Телеграм» с участием прокуратуры, представителя ООО УК «Зеленая роща», перевозчика ООО «Эко-Транс» и управляющих компаний. В нем аккумулируется информация по состоянию контейнерных площадок, а также мусоропроводных камер «с целью обеспечения оперативного реагирования перевозчика и прокуратуры для принятия мер». Об этом говорится в официальной информации администрации Мценска об организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

«С целью надлежащего содержания территорий в городе проводились весенние экологические мероприятия, которые в этом году проходили с 1 апреля по 31 мая, общегородской субботник — 20 апреля, – следует из отчета чиновников. – В период проведения данных мероприятий ликвидировано шесть несанкционированных свалок, произведена уборка мусора с кладбищ по улицам Болховская и Колхозная, вывезено более 100 тонн мусора. Выполнена санитарная очистка берега реки Зуша – 2,1 км».

В мэрии отмечают, что управлением ЖКХ ежегодно заключаются муниципальные контракты на содержание мест накопления ТКО, на выполнение работ по благоустройству и санитарной уборке парков и скверов, на уборку и вывоз мусора с кладбища по улице Болховской, а также с недействующих кладбищ по улицам Колхозной и Орловской.

На создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местном бюджете в этом году предусмотрено 2,09 миллиона рублей. Из них 950 тысяч планируется выделить на содержание площадок ТКО, 175 тысяч – на их ремонт, 415 тысяч – на создание новых контейнерных площадок, 310 тысяч – на создание мест накопления крупногабаритных отходов и 240 тысяч рублей – на закупку бункеров для накопления крупногабаритных отходов объемом 8 кубометров.

«В рамках экологического воспитания населения и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами управлением ЖКХ неоднократно подготавливалась и размещалась информация о правилах разделения ТКО, о местах накопления КГО, о приглашении граждан принять участие в экологических мероприятиях города в сети интернет и в средствах массовой информации», – добавили в администрации города.

ИА «Орелград»