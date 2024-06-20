Орловским самозанятым обещают поддержку

Они включены в программу развития предпринимательства.

Правительство региона в обновленной редакции утвердило государственную программу «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Срок ее действия продлен до 2029 года, а объем финансирования увеличен с 1,805 миллиарда рублей до 2,446 миллиарда рублей. Одна из основных целей программы – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Программа вписана в общероссийский план по достижению национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Ее основной показатель – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек. Региональной программой планируется создание благоприятных условий для самозанятых.

Достичь этого предполагается «посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки». Так, в 2024 году предусмотрено предоставление самозанятым микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями в размере 1,9 миллиона рублей. Не менее 206 самозанятых в этом году должны получить информационно-консультационные и образовательные услуги в офлайн- и онлайн-форматах в рамках инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса тоже вошло в программу. В рамках данного направления в 2024 году не менее 48 уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных гражданами в возрасте до 25 лет включительно, получат комплекс услуг или финансовую поддержку в виде грантов.

На единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также федеральными институтами развития в 2024 году должны быть оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги в офлайн- и онлайн-форматах не менее чем 1 883 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям. Кстати, начинающим предпринимателям в 2024 году обещают предоставить 52 микрозайма.

ИА «Орелград»