Управление малого и среднего бизнеса переименовали

20.6.2024 | 10:00 Новости, Экономика

Также были уточнены функции «нового» органа власти.

Фото: ИА «Орелград»

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Олег Ревякин внес изменения в «Положение об управлении малого и среднего бизнеса». Теперь оно называется управлением по развитию малого и среднего бизнеса и, как и прежде, входит в структуру регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Перед «новым» управлением поставлены обновленные задачи. Так, одной из основных функций станет содействие малому и среднему бизнесу в организации международного и межрегионального сотрудничества, выставочной деятельности для продвижения продукции на российский и зарубежный рынки.

Также «новое» управление должно помогать развитию торгово-экономических, научно-технических, культурных и иных связей с иностранными партнерами и регионами России, участию орловского малого и среднего предпринимательства в зарубежных выставках, ярмарках, семинарах и бизнес-миссиях. К полномочиям управления отнесена разработка предложений, касающихся приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Орловской области и развития международных и межрегиональных связей.

Оно же будет координировать работы по подготовке, подписанию и реализации соглашений и иных правовых актов правительства Орловской области в сфере международных и межрегиональных связей. На «новый» орган власти возложена реализация мероприятий по государственной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. В пределах своей компетенции управление будет участвовать «в организации въезда в Российскую Федерацию представителей иностранных государств для переговоров и осуществления международной деятельности на территории Орловской области».

На нем же – разработка программ пребывания иностранных и российских делегаций, организация их приема губернатором, организация участия орловской стороны в переговорах, форумах, выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях, касающихся реализации международных, межрегиональных связей и внешнеэкономической деятельности Орловской области. Есть и такая функция, как переводы иностранной корреспонденции, поступающей в адрес губернатора.

Кстати, предложения в адрес губернатора от иностранных и российских юридических и физических лиц, о возможностях сотрудничества в сфере международных и межрегиональных связей, предварительную проработку тоже будут проходить в стенах переименованного управления.

ИА «Орелград»


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