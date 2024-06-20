Экс-главу военной прокуратуры России выбрали почётным гражданином Ливен

20.6.2024 | 12:41 Новости, Общество

Такое решение принял местный горсовет.

Фото: ИА «Орелград»

Вопрос рассмотрели на заседании накануне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ливен.

Звания удостоился Александр Савенков. 28 июня на церемонии «Лица года» ему вручат почётный нагрудный знак, ленту и диплом.

Савенков родился в Ливнах в 1961-м году. Окончил военно-юридический факультет Военного института Минобороны. Служил в различных регионах Сибири.

В 1994-го года орловец начал работу в аппарате Главной военной прокуратуры страны. В 2002-м Савенков возглавил его и стал главным военным прокурором нашей страны.

ИА «Орелград»


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