На Орловщине расторгли ряд контрактов по нацпроектам

Для них ищут новых подрядчиков.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков. Информацию озвучил замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Так, 17 июня был заключён новый контракт на обустройство освещения в рамках проекта «Мценская верста». В минувшем году он победил во всероссийском конкурсе и получил право на финансирование из федерального бюджета. Местные власти уже заключали такой договор, но затем расторгли его.

В Залегощенском районе проведён повторный аукцион по выбору подрядчика для благоустройства дворовых территорий. Контракт с новым подрядчиком заключат в конце текущего месяца.

Также на неделе расторгли контракт на ремонт спортивного зала Дросковской школы Покровского района. Подрядчик должен был приступить к работам с 1 июня, но не сделал этого. Контракт перезаключат с компанией, которая на соответствующих торгах заняла второе место.

Ещё одно расторжение связано с поставкой интерактивного комплекса с вычислительным блоком (в рамках программы «Цифровая образовательная среда»). Завтра оно вступит в силу. Планируется проведение новых торгов.

ИА «Орелград»