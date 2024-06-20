Пляж «Андриабуж» под Орлом снова годен для купания

20.6.2024 | 12:50 Новости, Общество

Однако Роспотребнадзор забраковал другое официальное место отдыха.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Об этом сообщили в пресс-службе орловского Управления ведомства.

Напомним, что проблемы на популярном пляже, расположенном в Орловском муниципальном округе, выявили на минувшей неделе. Оказалось, что вода не соответствует санитарным нормативам. Причиной стали микробиологические показатели.

Теперь ведомство исключило его из списка «негодных». Претензий к качеству воды больше нет.

Однако в число забракованных (по той же причине) включили новое официальное место отдыха. Это муниципальный пляж на реке Липовец деревни Юдинка Покровского района.

Также Роспотребнадзор не снял свои претензии к воде на Неручанском водохранилище (в деревне Васильевка Свердловского района). Остальные орловские пляжи соответствуют санитарным нормам.

ИА «Орелград»


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