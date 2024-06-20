Пляж «Андриабуж» под Орлом снова годен для купания

Однако Роспотребнадзор забраковал другое официальное место отдыха.
Об этом сообщили в пресс-службе орловского Управления ведомства.
Напомним, что проблемы на популярном пляже, расположенном в Орловском муниципальном округе, выявили на минувшей неделе. Оказалось, что вода не соответствует санитарным нормативам. Причиной стали микробиологические показатели.
Теперь ведомство исключило его из списка «негодных». Претензий к качеству воды больше нет.
Однако в число забракованных (по той же причине) включили новое официальное место отдыха. Это муниципальный пляж на реке Липовец деревни Юдинка Покровского района.
Также Роспотребнадзор не снял свои претензии к воде на Неручанском водохранилище (в деревне Васильевка Свердловского района). Остальные орловские пляжи соответствуют санитарным нормам.
ИА «Орелград»