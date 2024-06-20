Эксперты работают над “облегчением” Банного моста в Орле

Андрей Клычков обещал, что к проекту вернутся, когда будет открыт Красный.

Губернатор Орловской области ответил на вопрос о строительстве пешеходного моста через Оку (в районе спасательной станции) в ходе эфира в соцсетях 19 июня.

“У нас проект был тяжелого моста еще в 2017 году. Средства сейчас выделены. Мы идем по переработке этого проекта, чтобы его облегчить. Сделаем ПСД (проектно-сметную документацию). Тогда уже будем решать этот вопрос сами”.

Напомним, на строительство Банного моста был заключен контракт. Строители уже начали готовить площадку в 2018 году, однако приоритеты поменялись. Банный мост отложили, начав реконструкцию Красного. Как пояснял Андрей Клычков, к проекту нужно возвращаться после благоустройства центральной части города и набережных.

ИА “Орелград”