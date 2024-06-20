В прокуратуре заявили об активизации работ на «Дворянке»

Организовано непрерывное надзорное сопровождение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, в мае в ходе выездной проверки было официально установлено, что количество рабочих и техники не может обеспечить нужные темпы строительства. Прокуратура внесла директору ООО «ТСК Элитный Сад» представление об устранении нарушений.

«Подрядчик принял меры к активизации выполнения работ на объекте и их завершению», – отметили в пресс-службе. Вопрос завершения работ по благоустройству сквера «Дворянское гнездо» остаётся на прокурорском контроле. Объект должны были сдать ещё к 1 сентября минувшего года.

Также в ведомстве заявили, что на данный момент организовано непрерывное надзорное сопровождение данных работ.

Ранее за нарушение сроков контракта был оштрафован замдиректора подрядной организации. Также к административной ответственности привлекали начальника «Объединенного муниципального заказчика» – в связи с несоблюдением экологических требований.

ИА «Орелград»