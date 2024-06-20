Клычков пообещал лично поискать возможность отремонтировать фонтан

20.6.2024 | 11:02 ЖКХ, Новости

Глава региона признал, что казна Орла не располагает свободными средствами.

Вопрос о судьбе объекта в сквере «Юность» задали в ходе очередного эфира в соцсетях 19 июня. Ситуация в городе Орле с финансами непростая, отметил Андрей Клычков. На ремонт фонтана необходимо 3 млн рублей.

«Честно вам скажу, что, может быть, это не будет так быстро. Но я сам лично постараюсь найти возможность для того, чтобы отремонтировать. Прошло пять лет:  эксплуатационные есть какие-то издержки. Но буду искать возможность для того, чтобы решить эту задачу, не перекладывая ее на город».

Напомним, контракт на фонтан в сквере «Юность» получило ООО «Техспецкомплект». Цена – 47 389 040 рублей. В сентябре 2018 года объект был торжественно открыт. Одна из «семейных фирм» бизнесмена Маркина далее обслуживала все построенные фонтаны. В 2024 году в суд направлено дело о хищениях на благоустройстве и строительстве. Желающих обслуживать фонтаны не нашлось.

ИА “Орелград”


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