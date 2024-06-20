Лежнев останется в СИЗО до 24 августа

20.6.2024 | 17:15 Важное, Закон и порядок, Новости

Так решил Советский райсуд Орла.

Фото: newsorel.ru

Заседание состоялось сегодня, сообщает портал «Орловские новости».

На продлении досудебного ареста настаивало следствие. Просьба аргументировалась необходимостью проведения следственных действий. Прокуратура также поддержала это ходатайство в полном объёме.

Сторона защиты предлагала смягчить меру пресечения, предлагая залог в сумме до 40 миллионов рублей.

«Меня лишают права и возможности себя защищать. Я в СИЗО ни технически, ни физически не могу этого сделать», – высказался сам Лежнев.

В итоге суд оставил советника орловского губернатора в СИЗО – до 24 августа.

Напомним, что чиновника обвиняют в соучастии в хищении 76 миллионов бюджетных рублей, выделенных на ремонт трёх орловских мостов.

ИА «Орелград»


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