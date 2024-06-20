Лежнев останется в СИЗО до 24 августа

Так решил Советский райсуд Орла.

Заседание состоялось сегодня, сообщает портал «Орловские новости».

На продлении досудебного ареста настаивало следствие. Просьба аргументировалась необходимостью проведения следственных действий. Прокуратура также поддержала это ходатайство в полном объёме.

Сторона защиты предлагала смягчить меру пресечения, предлагая залог в сумме до 40 миллионов рублей.

«Меня лишают права и возможности себя защищать. Я в СИЗО ни технически, ни физически не могу этого сделать», – высказался сам Лежнев.

В итоге суд оставил советника орловского губернатора в СИЗО – до 24 августа.

Напомним, что чиновника обвиняют в соучастии в хищении 76 миллионов бюджетных рублей, выделенных на ремонт трёх орловских мостов.

ИА «Орелград»