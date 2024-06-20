Клычков предложил «Газпрому» купить все бесхозные газопроводы области

Цена вопроса – 2 миллиарда рублей.

Тема газификации региона обсуждалась на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

С докладом выступил Александр Грачёв, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел», депутат областного совета. После выступления Клычков предложил другим участникам озвучить существующие проблемы.

Первый замгубернатора Владимир Ивановский поднял тему бесхозных газопроводов. «Проблема общая», – указал чиновник (видимо, имея в виду, что она актуальна не только на Орловщине, но и в других регионах).

«Мы их готовы продать за 2 миллиарда рублей», – «рубанул» губернатор, обращаясь к Грачёву. Участники заседания оживились. Впрочем, докладчик тут же признался, что, хоть и поддерживает эту инициативу, но не вправе принимать подобные решения.

«Это полномочия головной компании», – отметил Грачёв.

Напомним, что сейчас на «Газпром» возложены обязанности по инвентаризации сетей газораспределения. Компания выявляет бесхозные газопроводы и направляет информацию в органы местного самоуправления. Там их ставят на учёт и оформляют в муниципальную собственность.

ИА «Орелград»