Вдовин назвал новую возможную дату сдачи «Дворянки»

20.6.2024 | 18:05 Культура, Новости, Строительство

Она уже не за горами.

Фото: ИА «Орелград»

Благоустроенный сквер «Дворянское гнездо» могут сдать 10 июля. Об этом первый заместитель спикера областного парламента рассказал в своём телеграм-канале.

По мнению Вдовина, речь идёт уже о последних штрихах. 17 июня зампред орловского облсовета рассказывал, что на завершение всех работ требуется ещё от 10 до 15 дней.

На объекте нужно смонтировать систему видеонаблюдения, установить металлический барельеф. Также нужно завершить облицовку лестницы гранитом и заново покрасить скамейки. Кроме того, покрасить надо и главный символ сквера – ротонду.

Ранее в прокуратуре заявили об активизации работ на «Дворянке».

ИА «Орелград»


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