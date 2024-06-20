Над Орловщиной сбили вражеский беспилотник

20.6.2024 | 10:20 Важное, Новости, СВО

Об этом сообщили в Минобороны.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Атака произошла этой ночью. Ведомство сообщает об одном БПЛА, перехваченном и уничтоженном над территорией нашей области.

Уточняется, что дрон нейтрализовали с помощью дежурных средств ПВО. Как пояснил в своём сообщении губернатор Орловской области, дрон сбили в Покровском районе. По словам Клычкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

Также этой ночью Вооружённые силы РФ уничтожили БПЛА в Брянской и Белгородской областях, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области.

ИА «Орелград»


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