Над Орловщиной сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщили в Минобороны.

Атака произошла этой ночью. Ведомство сообщает об одном БПЛА, перехваченном и уничтоженном над территорией нашей области.

Уточняется, что дрон нейтрализовали с помощью дежурных средств ПВО. Как пояснил в своём сообщении губернатор Орловской области, дрон сбили в Покровском районе. По словам Клычкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

Также этой ночью Вооружённые силы РФ уничтожили БПЛА в Брянской и Белгородской областях, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области.

ИА «Орелград»