Проект орловского кампуса прошёл госэкспертизу

20.6.2024 | 10:40 Новости, Образование, Строительство

Выдано положительное заключение.

Стройплощадка будущего кампуса. Фото: vk.com/pilipenko_ov

Главгосэкспертиза официально одобрила проект строительства студенческого кампуса в Орле. Это произошло в текущем месяце. Информацию сообщили в пресс-службе «Единого заказчика».

На данный момент на площадке завершаются подготовительные работы. Здесь обустроено ограждение, а также бытовой городок. Кроме того, выполнено подключение к инженерным сетям.

Основные работы планируется начать в третьем квартале текущего года.

«На территории кампуса появятся учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Также там создадут футбольное поле с искусственным газонным покрытием и трибунами на 500 мест. Рядом появятся универсальные спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и сдачи нормативов», – напомнили в «Едином заказчике».

Кампус построят на Наугорском шоссе. Недавно на стройплощадке побывала делегация федеральных чиновников.

ИА «Орелград»


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