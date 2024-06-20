В Орле почтят память погибших в годы войны

В городе проведут мероприятия ко Дню памяти и скорби.

План мероприятий уже утвердила администрация Орла. В его рамках запланировано возложение цветов к памятникам и мемориалам, расположенным на территории города. Мероприятия пройдут у памятников жертвам фашизма, воинам деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, в сквере Орловских партизан, у знака И.В. Воронову, в комплекс «Вечная память жителям 91-го квартала г. Орла, погибшим в Великой Отечественной войне», в сквере 5-ой Орловской Стрелковой дивизии, на воинском захоронении Крестительского кладбища и на Братском кладбище жертв фашизма.

Центральная детская модельная библиотека им. И.А. Крылова проведет час памяти «В июне 41-го», а Молодежная модельная библиотека «25 квартал» – историко-патриотический час «Маленькие истории про большую войну». Патриотическое мероприятие «Живи и помни!» будет проведено в сквере перед Орловской областной научной универсальной публичной библиотекой им. И.А. Бунина.

Центральная городская модельная библиотека им. А.С. Пушкина организует урок мужества «А завтра была война». 21 июня на площадке перед храмом Александра Невского пройдут акции «Свеча памяти» и «А завтра была война». Главная патриотическая акция «Свеча памяти» начнется в 4 часа утра 22 июня, она пройдет на бульваре Победы у стелы «Город воинской славы». Завершит программу мероприятий патриотическая акция «Огненные картины войны», которая начнется в 19 часов 22 июня на площадке перед МФЦ.

Мэрия рекомендовала УМВД по городу Орлу принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятий. На время проведения патриотической акции «Свеча памяти» будет запрещена стоянка транспортных средств с 20.00 21 июня до 05.00 22 июня от дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина до улицы Ленина и движение транспортных средств с 03.30 до 05.00 22 июня по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 35 до улицы Ленина.

МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» поручено установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, и таблички «Работает эвакуатор». Территориальному управлению по Советскому району приказано принять меры по недопущению посторонних лиц 22 июня в подвалы, подсобные помещения, на чердаки многоквартирных домов, расположенных в домах №№1 и 2 по бульвару Победы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»