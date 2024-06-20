В Орле утвердили схему дорожных знаков у Красного моста

Постановление одобрил мэр.

Оно размещено на официальном сайте городской администрации.

Соответствующие изменения вносятся в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Они касаются не только непосредственно территории перед мостом, но и улицы Гостиной.

В частности, знаками отметят пешеходные переходы, места с ограничениями на стоянку, повороты.

Ранее, во время запуска долгожданного объекта после ремонта, в мэрии уже публиковали постановление на ту же тему.

ИА «Орелград»