В Орле утвердили схему дорожных знаков у Красного моста

20.6.2024 | 13:34 Новости, Транспорт

Постановление одобрил мэр.

Фото: ИА “Орелград”

Оно размещено на официальном сайте городской администрации.

Соответствующие изменения вносятся в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Они касаются не только непосредственно территории перед мостом, но и улицы Гостиной.

В частности, знаками отметят пешеходные переходы, места с ограничениями на стоянку, повороты.

Ранее, во время запуска долгожданного объекта после ремонта, в мэрии уже публиковали постановление на ту же тему.

ИА «Орелград»


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