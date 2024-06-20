Прибыль от МУПов в Орле снизится на треть

Неутешительные прогнозы дали аудиторы городской КСП.

В Орле поступления от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, запланированы на 2024 год с уменьшением к показателю 2023 года на 35,9 процента. Об этом в своем итоговом отчете сообщила городская Контрольно-счетная палата. Согласно ее информации, из девяти муниципальных унитарных предприятий отчисления части чистой прибыли планируются только по четырем предприятиям. В том числе традиционно наибольший объем отчислений запланирован МУП «Аптека № 2» – 2,7 миллиона рублей, что составляет 90,9 процента от всей прогнозируемой суммы поступлений в бюджет.

По остальным предприятиям планируются платежи в незначительных размерах – от 24 до 225 тысяч рублей. По мнению КСП, это свидетельствует о неэффективной деятельности муниципальных унитарных предприятий. Например, МУП «Орелбыт», получая ежегодно доходы от аренды порядка 1 миллиона рублей, перечисляет в бюджет лишь 10-36 тысяч рублей. Контрольно-счетная палата неоднократно указывала на убыточную деятельность муниципальных предприятий, которые либо вообще ничего не перечисляют в бюджет, либо перечисляют незначительные суммы, при этом получая доходы от сдачи в аренду неиспользуемых в уставной деятельности помещений, находящихся у них в хозяйственном ведении.

В заключении КСП указано на «необходимость активизировать работу по инвентаризации заключенных договоров о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование в целях возможности его дальнейшей передачи из казны в аренду на конкурсной основе или продаже». Аудиторы подсчитали, что в настоящий момент в безвозмездном пользовании у немуниципальных организаций находится 17 336 квадратных метров, или 32 процента муниципальных помещений.

«С 2019 года решением городского Совета введены ограничения на предоставление в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений организациям немуниципальной формы собственности в связи с тяжелым финансово-экономическим положением МО «Город Орел» и отсутствием дополнительных источников доходов, – отмечено в информации КСП. – За счет перевода на аренду ряда учреждений Орловской области, ранее размещавшихся в нежилых муниципальных помещениях на основании договоров безвозмездного пользования, за период 2019 год – 9 месяцев 2023 года был получен доход в бюджет в сумме 32 миллиона рублей, или в среднем 6,4 миллиона рублей в год».

Кроме того, КСП в очередной раз обратила внимание на низкую доходность находящихся в муниципальной собственности акций. Доходы в виде дивидендов по ним запланированы на 2024 год в незначительных размерах. В качестве примера приводится АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Стоимость его акций, которые предполагается продать на торгах, оценена более чем в 1 миллиард рублей, а поступления дивидендов на 2024 год запланированы в размере 500 тысяч рублей,

Напомним, аудиторы проверяли это предприятие и пришли к выводу о том, что при расчете дивидендов за 2021 год, 2022 год и первое полугодие 2023 года из суммы чистой прибыли неправомерно были исключены денежные средства, направленные на благотворительность. А это, считают в КСП, повлекло занижение размера поступлений дивидендов в бюджет города Орла в указанные годы и занижение прогнозного показателя на 2024 год.

ИА «Орелград»