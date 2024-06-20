В орловскую коммуналку вложат 164 миллиона рублей

Большую часть средств регион получит из федерального бюджета.

В целях поддержания нормативной правовой базы правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Ее действие рассчитано по 2027 год включительно, старт она взяла в 2023 года. В новой редакции были утверждены объемы финансового обеспечения региональной программы. Всего на нее предусмотрено 164,667 миллиона рублей, примерно половина из которых уже потрачена. Финансирование на 2024 год утверждено в размере 87,89 миллиона рублей.

Основным источником финансирования региональной программы являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий». В пределах утвержденного для Орловской области лимита предоставления финансовой поддержки объем федеральных средств составит 119,4 миллиона рублей. Остальное – это долевое финансирование за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, участвующих в региональной программе, и внебюджетных источников.

Программой предусмотрено увеличение к 2027 году численности населения Орловской области, для которого улучшится качество коммунальных услуг, до 14 923 человек. Также планируется увеличение протяженности замены инженерных сетей до 94,33 километра к 2027 году. В паспорте программы отмечено, что состояние коммунальной и жилищной сферы в Орловской области имеет муниципальные различия. Значительная часть систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства нуждается в качественной технологической модернизации с привлечением существенного объема инвестиций.

«Причиной такого положения в первую очередь является недостаточная эффективность деятельности организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обусловленная недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического обеспечения и внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации», – говорится в документе.

Система теплоснабжения Орловской области состоит из 1,3 тысячи локальных систем теплоснабжения и 37 обслуживающих предприятий. По итогам проведенной инвентаризации в системах водоснабжения и водоотведения действует около 26 насосных станций водопровода, 1526 водозаборных сооружений, 117 канализационных насосных станций и 22 очистных сооружения канализации. В соответствии с данными последнего статистического наблюдения, проведенного в 2021 году, протяженность сетей водоснабжения составляет порядка 5,33 тысячи км, сетей водоотведения – 1,06 тысячи км.

«Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства, – считают авторы программы. – Более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2 процентов. Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Орловской области, обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

ИА «Орелград»