В Орле объяснили, как надо расследовать ЧП на производстве

С полезным разъяснением выступила Государственная инспекция труда в Орловской области.

Расследование несчастных случаев на производстве является обязанностью работодателя. Об этом напоминает Государственная инспекция труда в Орловской области, опубликовавшая памятку с алгоритмом действий. Ведомство поясняет, например, что работники обязаны незамедлительно сообщать о несчастных случаях своему непосредственному начальству. Для расследования работодатель обязан незамедлительно создать комиссию в составе не менее трех человек.

В ее состав включаются специалист по охране труда, представители работодателя, представители профсоюзной организации, если таковая имеется, и уполномоченный по охране труда. С учетом количества пострадавших, тяжести полученных повреждений, места, где произошел несчастный случай, и других обстоятельств, в состав комиссии могут быть включены и другие представители. При этом в нее нельзя включать заинтересованных лиц, например, тех, на кого возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на объекте, где произошел несчастный случай.

«Работник имеет право на личное или участие через своих представителей в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве, – подчеркивает Госинспекция труда. – Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов. Законодательством установлены определенные сроки расследования несчастных случаев: легкие повреждения здоровья – в течение 3 календарных дней; тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая, в том числе группового, со смертельным исходом – в течение 15 календарных дней. По результатам расследования несчастного случая должен быть оформлен акт».

Ранее Федерация профсоюзов Орловской области сообщала, что в 2023 году в регионе произошло 25 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Два из них были групповыми, пять – со смертельным исходом, 18 – с тяжелым исходом. Большинство несчастных случаев произошли по причине неудовлетворительной организации производства работ.

ИА «Орелград»