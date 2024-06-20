Во Мценске у вечного огня установят памятные доски

Такая инициатива поступила от жителей города.

В Мценский горсовет народных депутатов поступил ряд коллективных обращений горожан об установке мемориальных досок в «Сквере танкистов» и на мемориале «Вечный огонь». Речь идет о досках с именами почетных граждан города, проявивших мужество, умелые и героические действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Мценском в октябре 1941 года и в июле 1943 года.

Предложения о бюджетном финансировании изготовления и установки общих памятных досок в «Сквере танкистов» и на мемориале «Вечный огонь» уже включены в сводный перечень предложений избирателей депутатам Мценского горсовета. Местные парламентарии к инициативе отнеслись положительно, вопрос был внесен в повестку дня июньской сессии. В «Сквере танкистов» планируется установить мемориальную памятную доску с именами почетных граждан, проявивших себя в боях в октябре 1941 года.

А память почетных граждан, отличившихся в боях за Мценск в 1943 году, увековечат на мемориале «Вечный огонь». Заказчиком на установку мемориальных досок выступит администрация города Мценска. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке памятных знаков будет осуществляться за счет средств бюджета города. Администрации города Мценска рекомендуют приурочить открытие памятных знаков к 9 мая 2025 года, то есть провести его в рамках празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИА «Орелград»