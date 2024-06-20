В Орле заложили новый храм

Его назовут в честь Георгия Коссова.

Храм планируется построить в Болховском микрорайоне. Причём – уже до конца текущего года, сообщили в Орловской митрополии.

Место выбрано не случайно. Строение возведут рядом с трассой, ведущей в Болхов, где и подвизался святой.

Накануне митрополит Орловский и Болховский Тихон заложил и освятил место строительства храма.

Напомним, что Георгий Коссов (1855-1928) почитался как старец ещё при жизни. В 2000-м году Русская православная церковь канонизировала его в лике святых как исповедника. Коссов считается духовным наследником Святого Амвросия Оптинского.

ИА «Орелград»