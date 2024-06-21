Из порядка субсидирования СМИ исчезла спорная норма

Соответствующие изменения внесло правительство региона.

Правительство региона внесло изменения в постановление № 67 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение на территории Орловской области телерадиопрограмм, в целях возмещения части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением телерадиопрограмм в Орловской области, в 2024 – 2027 годах». Напомним, оно было принято в феврале 2024 года.

Новым постановлением правительство исключило из документа норму об одном из обязательных условий предоставления субсидии. Таковым до последнего времени являлось «наличие сетевого издания, являющегося средством массовой информации, зарегистрированным не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки, регулярно обновляемого материалами (не менее 50 новостей в неделю), в числе которых материалы, посвященные социально значимым для Орловской области мероприятиям, социально-экономической, общественно-политической, культурной, общественной жизни Орловской области».

Теперь такого пункта в положении нет, хотя это мало что изменит. Напомним, что ранее власти уже «разыграли» субсидии. На получение претендовали компании «Истоки» и «Первый областной». «Истокам» было отказано, а основанием послужило то, что сайт компании, указанный в заявке, по мнению чиновников, не является официально зарегистрированным средством массовой информации. Субсидию в размере 45,5 миллиона рублей было решено предоставить «Первому областному».

ИА «Орелград»