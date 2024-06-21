Красота орловской души

В картинной галерее Олега Карпикова обновили экспозицию

Частная картинная галерея известного орловского бизнесмена и мецената Олега Карпикова вновь готова удивить местных жителей и гостей областного центра. Новые картины здесь в комфортной обстановке можно увидеть абсолютно бесплатно. Рассказываем подробности.

Дарить искусство миру

В своей уютной галерее Олег Владимирович Карпиков демонстрирует картины, купленные им за два десятка лет увлечения живописью. Впрочем, бизнесмен говорит сразу, что фанатом изобразительного искусства называть себя не станет. А вот любителем – пожалуйста. Ведь увлечений у человека для целостности и гармонии души может быть несколько. Так и случилось у Олега Владимировича. Научиться разбираться в живописи помогла насмотренность, а выбор на ту или иную картину при покупке он отдаёт своим душевным порывам.

«Я всегда выбираю их по своему душевному состоянию – зацепило или нет. А предубеждений о том, каких художников стоит покупать, а каких нет, я не имею», – поделился бизнесмен Олег Карпиков.

Он признаётся, что красотой не только приятно владеть, но и показывать её другим. Впрочем, это не повод похвастаться. А такой же душевный порыв – желание, чтобы как можно больше людей могли наслаждаться прекрасным. И чтобы это прекрасное было для них доступным. Так появилась идея картинной галереи, в которую может прийти любой человек бесплатно. И провести у полотен столько времени, сколько потребуется. Всё это в приятной обстановке: с музыкой, правильным освещением и даже комфортными креслами. Своего рода это частный музей, в который его основатель вложил душу.

«Сегодня впервые посетил выставку Олега Владимировича, впечатления от увиденного просто ошеломляющие. Мы все привыкли к тому, что музейные ценности у нас оберегают исключительно учреждения, входящие в государственные или муниципальные структуры, а тут частное лицо на абсолютно безвозмездной основе предоставляет возможность посмотреть на нечто прекрасное», – отметил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

Художники родного края

Преимущественно в коллекции Олега Владимировича находятся картины орловских живописцев. За 20 лет их собралось больше 500. Конечно, все их хочется выставить в галерее. Поэтому экспозиция здесь меняется с завидной регулярностью.

«С момента последнего обновления прошло почти пять месяцев. Моя душа захотела чего-то интересного и нового. Я достал работы из запасников, оформил их. И вот они готовы радовать орловцев», – рассказал во время открытия новой экспозиции Олег Карпиков.

Всех желающих ждут картины наших местных художников: Николая Жатова, Виктора Лупачёва и Владимира Ухина. А в мир иллюзий посетителей смогут унести необычные работы Любови Зубовой. В этот раз в галерее представлены около 40 картин.

Интересно, что для этой экспозиции было решено развесить картины вперемешку. Что дало свой эффект – рассматривать полотна интересно, переключаясь между разными стилями.

«Неделю назад я посмотрел по своим кладовкам, что ещё у меня есть. И обомлел от того, какой же красотой я обладаю. Конечно, захотелось вновь поделиться этим с другими. Так хочется, чтобы каждый мог наслаждаться искусством!» – добавил Олег Владимирович.

Четыре года от сердца к сердцу

Напомним, что свою картинную галерею Олег Карпиков открыл в 2020 году. С тех пор здесь частые гости – любители живописи и экскурсионные группы. Это уникальный культурный проект, который появился благодаря интересу бизнесмена к искусству и желанию поделиться им на безвозмездной основе.

Пока площадь галереи позволяет меценату выставить 8-10% всех картин, которые у него есть. Однако в планах расширение пространства, чтобы как можно больше людей могли увидеть работы наших орловских художников. А с учётом того, что бизнес Карпикова присутствует и в других регионах, то экспозиции планируют выставлять не только на Орловщине.

Сейчас насладиться прекрасным в комфортной обстановке галереи можно по адресу:

город Орёл, улица Колхозная, 11, корпус 4.

Время работы: по будням с 9:00 до 21:00

ИА “Орелград”, автор Анастасия Петрова