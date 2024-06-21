В Орле участники СВО переехали из дома с протекающей крышей

Зданию требуется срочный капитальный ремонт.

О проблеме рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Дом находится на улице Пушкина, 44. Здание построено в 1978-м году. Капремонт здесь не делали не разу. Работы постоянно откладываются – сейчас они запланированы только на 2028-й год.

Между тем, в доме течёт крыша. Существенные проблемы испытывают жители 7 подъездов и 80 квартир (из них 28 расположены на верхнем этаже).

В доме проживают как минимум двое участников СВО. Из-за протечек им пришлось переехать на другие адреса и перевезти туда свои семьи.

В «Народном фронте» пообещали добиться, чтобы дом включили в план капремонта уже на текущий год.

ИА «Орелград»