Непогода нарушила электроснабжение в 46 населённых пунктах Орловщины

Орловские энергетики устраняют последствия.

Как рассказали в филиале ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго», сейчас ведётся работа по устранению единичных нарушений электроснабжения в 18 населённых пунтах области.

К работе привлечены 67 бригад – 194 специалиста и 86 единиц спецтехники. Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов, применены резервные источники электроснабжения. Их располагаемая суммарная мощность составляет около 1,7 МВт.

«Массовых технологических нарушений не допущено», – отметили в компании.

Такая ситуация сложилась после того, как по Орловской области прошёл мощный атмеосферный фронт. Он сопровождался ливнями и грозами, а также ветром с порывами скоростью до 20 метров в секунду.

ИА «Орелград»