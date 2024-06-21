Непогода нарушила электроснабжение в 46 населённых пунктах Орловщины

21.6.2024 | 16:38 ЖКХ, Новости

Орловские энергетики устраняют последствия.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в филиале ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго», сейчас ведётся работа по устранению единичных нарушений электроснабжения в 18 населённых пунтах области.

К работе привлечены 67 бригад – 194 специалиста и 86 единиц спецтехники. Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов, применены резервные источники электроснабжения. Их располагаемая суммарная мощность составляет около 1,7 МВт.

«Массовых технологических нарушений не допущено», – отметили в компании.

Такая ситуация сложилась после того, как по Орловской области прошёл мощный атмеосферный фронт. Он сопровождался ливнями и грозами, а также ветром с порывами скоростью до 20 метров в секунду.

ИА «Орелград»


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