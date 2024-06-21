Стали известны самые популярные имена орловских новорожденных

В обладминистрации подбили статистику за года.

Оказалось, что в минувшем году в Орловской области новорожденных мальчиков чаще всего называли Михаилами и Артёмами. Среди девочек в лидерах имена София и Анна.

Такую информацию сообщили в региональном Департаменте социальной защиты.

Также чиновники уточнили, что в мае этого года в области родились 382 младенца. При этом с января по май 2024-го 47 малышей появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Напоним, что в апреле орловский губернатор изменил состав подарка для новорожденных.

ИА «Орелград»