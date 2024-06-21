Орловских ветеранов труда стало на 344 человека больше

Такой указ подписал губернатор.

Андрей Клычков утвердил документ, присваивающий почётное звание «Ветеран труда Орловской области» 344 орловцам. Текст указа опубликован на официальном портале региона.

Для получения звания необходимо отработать не менее 45 лет (для мужчин) или 40 лет (для женщин). Причём как минимум половина стажа должна приходиться именно на учреждения или организации Орловской области.

Впрочем, если гражданин отмечен грамотами или знаками общероссийских профессиональных союзов, кроме приуроченных к юбилеям, необходимый для ветеранского звания стаж сокращается. Тогда нужно отработать до 25 лет (у мужчин) или до 20 лет (у женщин).

Отметим, что ветераны труда Орловской области имеют право на ежемесячную соцвыплату. С 1 апреля текущего года её размер составляет 560 рублей 58 копеек.

ИА «Орелград»