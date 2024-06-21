Орловчанку обманули при покупке дома через интернет

21.6.2024 | 11:40 Криминал, Новости

Она перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Орловской области.

Женщина хотела приобрести дом из деревянных брусьев. Орловчанка нашла сайт, где предлагались услуги по изготовлению, доставке и установке такого жилья.

При этом продавец обещал выполнить все работы в кратчайшие сроки – при полной предоплате. Женщина потеряла бдительность и перевела ему требуемую сумму – 1,2 миллиона рублей.

После этого представители компании перестали выходить на связь. Сам сайт оказался удалён.

Орловская полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас в его рамках проводятся необходимые действия.

ИА «Орелград»


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