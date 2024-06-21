Орловчанку обманули при покупке дома через интернет

Она перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей.
Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Орловской области.
Женщина хотела приобрести дом из деревянных брусьев. Орловчанка нашла сайт, где предлагались услуги по изготовлению, доставке и установке такого жилья.
При этом продавец обещал выполнить все работы в кратчайшие сроки – при полной предоплате. Женщина потеряла бдительность и перевела ему требуемую сумму – 1,2 миллиона рублей.
После этого представители компании перестали выходить на связь. Сам сайт оказался удалён.
Орловская полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас в его рамках проводятся необходимые действия.
ИА «Орелград»