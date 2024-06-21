Жителя Воронежа осудили в Орле за чрезмерное любопытство

21.6.2024 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Он подкупил сотрудника ГАИ.

Заводской районный суд Орла. Фото: ИА “Орелград”

Мужчину интересовали личные данные потерпевших в ДТП, которые произошли на Орловщине. Чтобы получить их, он, действуя через посредника, передал сотруднику Госавтоинспекции 52 тысячи рублей. Это произошло осенью минувшего года.

В итоге под судом оказались все трое участников незаконной сделки. Дело покупателя рассматривал Заводской районный суд города Орла.

Известно, что мужчина живёт в Воронеже. Ранее он уже был судим.

На этот раз его признали виновным в даче взятки. Приговор оказался достаточно суровым. Воронежцу дали 2 года и 8 месяцев колонии общего режима, а также оштрафовали на 312 рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дела, возбуждённые в отношении посредника и получателя взятки, рассматриваются в отдельном порядке.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования