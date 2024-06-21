Жителя Воронежа осудили в Орле за чрезмерное любопытство

Он подкупил сотрудника ГАИ.

Мужчину интересовали личные данные потерпевших в ДТП, которые произошли на Орловщине. Чтобы получить их, он, действуя через посредника, передал сотруднику Госавтоинспекции 52 тысячи рублей. Это произошло осенью минувшего года.

В итоге под судом оказались все трое участников незаконной сделки. Дело покупателя рассматривал Заводской районный суд города Орла.

Известно, что мужчина живёт в Воронеже. Ранее он уже был судим.

На этот раз его признали виновным в даче взятки. Приговор оказался достаточно суровым. Воронежцу дали 2 года и 8 месяцев колонии общего режима, а также оштрафовали на 312 рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дела, возбуждённые в отношении посредника и получателя взятки, рассматриваются в отдельном порядке.

ИА «Орелград»