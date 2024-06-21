В Орёл из Петербурга доставят пять троллейбусов

Об этом рассказал глава «ТТП».

Вопросы, связанные с предприятием, обсуждались на заседании профильного комитета горсовета.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, члены комитета согласовали предложение о выделении муниципальному предприятию финансовой помощи в размере 100 миллионов рублей. «ТТП» необходимы средства для погашения кредиторской задолженности. Ранее в этом году предприятию уже перечисляли 50 миллионов.

Глава предприятия Игорь Косолапов рассказал о том, что «ТТП» готовится войти в федеральные программы поддержки электротранспорта. Сейчас для этого готовятся нужные документы.

Также уже достигнута договорённость по более мелкому, но тоже важному вопросу – о поставке новых троллейбусов. Пять единиц должны прибыть из Петербурга.

По словам Косолапова, сегодня на орловские линии выходит всего до 14 троллейбусов. При этом многие из них находятся в изношенном состоянии.

Комитет предложит депутатам проголосовать за данные поправки на ближайшем заседании Орловского городского совета. Оно состоится 28 июня.

ИА «Орелград»