Исторический соляной двор в Орле защитят от рекламы

Установлены зоны охраны памятника «Здание соляного двора».

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Глава региона установил зоны охраны объекта культурного наследия местного историко-культурного значения «Здание соляного двора, последняя треть XIX в.». Он расположен в Орле по переулку Соляному. Также губернатор утвердил требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны исторического здания, данные о чем будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. В частности, устанавливается режим использования земель в границах охранной зоны (ОЗ).

Там разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды, демонтаж объектов, не представляющих историко-культурной ценности, капитальный ремонт и реконструкция объектов без увеличения объемно-пространственных характеристик и с использованием характерных исторических элементов. Окраска фасадов допускается в неяркие цвета, кровельное покрытие должно быть нейтральной колористики.

Разрешено проведение работ по озеленению, благоустройство в соответствии с исторической и культурной средой с применением традиционных материалов и малых архитектурных форм, строительство и реконструкция освещения с применением стилизованных под историческую среду опор и светильников, размещение информационных табличек, памятных знаков и другой историко-культурной информации.

В то же время запрещается: строительство капитальных объектов; использование активных цветовых решений в отделке фасадов; сплошное остекление более 70 процентов от общей площади фасада или стены; использование цветного стекла; установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит и металлопрофиля; использование в окраске ограждений ярких цветов; установка на крышах зданий средств инженерно-технического обеспечения и рекламных конструкций.

Кроме того, под запретом находится размещение на улицах некапитальных сооружений, в том числе павильонов, киосков и навесов, размещение остановок транспорта и парковок напротив объекта культурного наследия, размещение рекламы, рекламных конструкций, баннеров и растяжек, кроме праздничного и событийного оформления, размещение площадок для мусоросборников, контейнеров для отходов напротив объекта культурного наследия, организация стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территории памятника. В границах охранной зоны нельзя размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты и объекты с динамическим воздействием.

ИА «Орелград»