В Орловской области продолжают отменять гуляния в честь Троицы

Мероприятий не будет в Болхове и Малоархангельске.
Об этом сообщили в местных администрациях.
В Болхове гуляния в честь Дня Святой Троицы планировалось провести в местном парке культуры и отдыха. В Малоархангельске аналогичные мероприятия должны были состояться в парке имени Пушкина.
Уточняется, что гуляния отменены по решению антитеррористических комиссий районов – в целях обеспечения безопасности.
Ранее Оперативный штаб Орловской области отменил мероприятие в честь Троицы, которое планировалось в Глазуновском районе в Ловчиковском доме культуры. Причиной также стали соображения безопасности.
Напомним, что накануне над Орловщиной снова сбили вражеский БПЛА.
ИА «Орелград»