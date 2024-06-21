В Орловской области продолжают отменять гуляния в честь Троицы

21.6.2024 | 12:30 Важное, Новости, СВО

Мероприятий не будет в Болхове и Малоархангельске.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом сообщили в местных администрациях.

В Болхове гуляния в честь Дня Святой Троицы планировалось провести в местном парке культуры и отдыха. В Малоархангельске аналогичные мероприятия должны были состояться в парке имени Пушкина.

Уточняется, что гуляния отменены по решению антитеррористических комиссий районов – в целях обеспечения безопасности.

Ранее Оперативный штаб Орловской области отменил мероприятие в честь Троицы, которое планировалось в Глазуновском районе в Ловчиковском доме культуры. Причиной также стали соображения безопасности.

Напомним, что накануне над Орловщиной снова сбили вражеский БПЛА.

ИА «Орелград»


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