В Орле утвердили схему размещения столбиков у «Малиновой воды»

Документ одобрили в мэрии.

Постановление размещено на сайте администрации. Его заверил подписью мэр Юрий Парахин.

Схема касается размещения сигнальных столбиков на перекрёстке улицы Ленина и Почтового переулка. То есть – в проездах рядом с кинотреатром «Родина» и торговым центром «Малиновая вода». Возможно, теперь они действительно станут недоступными для машин.

Напомним, что последний проезд является проблемным. Ранее здесь стояли декоративные столбики. Однако автомобилисты игнорировали их и сдвигали в сторону. В апреле ограничители заменили на 16 новых полусферических ограждений.

ИА «Орелград»