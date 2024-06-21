В Орле утвердили схему размещения столбиков у «Малиновой воды»

21.6.2024 | 14:45 Новости, Транспорт

Документ одобрили в мэрии.

Фото: ИА “Орелград”

Постановление размещено на сайте администрации. Его заверил подписью мэр Юрий Парахин.

Схема касается размещения сигнальных столбиков на перекрёстке улицы Ленина и Почтового переулка. То есть – в проездах рядом с кинотреатром «Родина» и торговым центром «Малиновая вода». Возможно, теперь они действительно станут недоступными для машин.

Напомним, что последний проезд является проблемным. Ранее здесь стояли декоративные столбики. Однако автомобилисты игнорировали их и сдвигали в сторону. В апреле ограничители заменили на 16 новых полусферических ограждений.

ИА «Орелград»


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