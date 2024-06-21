В Орле впервые прошёл турнир по пляжному самбо

Соревнования проходили на озере «Светлая жизнь».

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В турнире участвовали около 40 юношей и девушек со всей области.

Награды разыграли среди спортсменов в трёх возрастных категориях – «от 12 до 14», «от 14 до 16» и «от 16 до 18» лет, в разном весе.

В итоге в число победителей вошли Кирилл Агуров, Матвей Баюшкин, Александр Захарченко, Алексей Киндеев, Данила, Никита и Кирилл Кусмарцевы, Лаврент Оганесян и Кирилл Паршин. Среди девочек лучшими стали Мелания Волкова и Анна Маслова.

ИА «Орелград»