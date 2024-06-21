В центре Орла ограничат движение транспорта

21.6.2024 | 11:00 Новости, Общество, Транспорт

Также запреты коснутся стоянки транспортных средств.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом сообщили в администрации города. Ограничения связаны с проведением публичных мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби.

Так, будет введён временный запрет на стоянку транспортных средств на участке между домом по Салтыкова-Щедрина, 35, и улицей Ленина. Он будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня по 5 часов завтрашнего дня.

Также на данном участке введут запрет на передвижение транспортных средств. Однако – только на полтора часа, с 03:30 до 05:00 22 июня.

Напомним, что главная патриотическая акция под названием «Свеча памяти» начнётся 22 июня в 4 часа утра и пройдёт на бульваре Победы у стелы «Город воинской славы».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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