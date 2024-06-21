В Орловской области отдохнут 310 детей из ЛНР

21.6.2024 | 13:40 Новости, СВО

Их примут различные детские лагеря.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В основном, детей разместят в лагерях «Мечта» и «Космос», а также в санатории «Орловчанка».

Уже определены даты смен для ребят из ЛНР. 140 мальчиков и девочек отдохнут в «Орловчанке» с 25 июля по 15 августа. В тот же период 85 детей разместят в «Мечте». Ещё столько же мальчишек и девчонок проведут период с 4 по 24 августа в центре «Космос».

Все дети проживают в Троицком районе Республики, которому оказывает всестороннюю помощь наш регион. Отдыхающих доставят на Орловщину централизованно. При этом транспортные расходы тоже оплатит Орловская область.

ИА «Орелград»


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