На Орловщине спрос на автострахование вырос на 40%

Об этом сообщили в региональном Отделении Главного Управления Банка России по ЦФО.

В первом квартале этого года количество договоров добровольного страхования средств наземного транспорта выросло примерно на 40%. Такова статистика по нашему региону (в сравнении с данными за аналогичный период 2023-го).

Специалисты Банка России связывают это, в том числе, с ростом продаж самих автомобилей. Нередко машины берут в кредит и страхуют не по желанию покупателя, а по требованию банка.

Также отмечается рост спроса на недорогие полисы с ограниченным набором рисков. Возможно, в связи с этим в первом квартале итоговая сумма страховых премий по добровольному страхованию автотранспорта выросла не так сильно, как число самих договоров – на 12,5% (125 миллионов в этом году против 111 миллионов в предыдущем).

В то же время в Орловской области сразу на треть уменьшилось количество договоров добровольного страхования. В Банке России это связывают со снижением интереса к жилищным и иным кредитам, которое обусловлено повышением ставок. При оформлении ряда займов страхование жизни являлось обязательным условием. При этом сумма премий по данному виду страхования выросла более чем на 40%.

Что касается ОСАГО, то тут количество договоров и сумма премий выросли пропорционально (на 5% и 6% соответственно).

Всего за первый квартал орловцы заплатили всем страховым компаниям 794 миллиона рублей (на 12% больше, чем год назад). За тот же период жители Орловской области получили 489 выплат по страховкам – это на 17,5% выше показателей 2023-го года.

ИА «Орелград»