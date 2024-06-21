На Орловщине спрос на автострахование вырос на 40%

21.6.2024 | 12:45 Новости, Транспорт

Об этом сообщили в региональном Отделении Главного Управления Банка России по ЦФО.

Фото: ИА “Орелград”

В первом квартале этого года количество договоров добровольного страхования средств наземного транспорта выросло примерно на 40%. Такова статистика по нашему региону (в сравнении с данными за аналогичный период 2023-го).

Специалисты Банка России связывают это, в том числе, с ростом продаж самих автомобилей. Нередко машины берут в кредит и страхуют не по желанию покупателя, а по требованию банка.

Также отмечается рост спроса на недорогие полисы с ограниченным набором рисков. Возможно, в связи с этим в первом квартале итоговая сумма страховых премий по добровольному страхованию автотранспорта выросла не так сильно, как число самих договоров – на 12,5% (125 миллионов в этом году против 111 миллионов в предыдущем).

В то же время в Орловской области сразу на треть уменьшилось количество договоров добровольного страхования. В Банке России это связывают со снижением интереса к жилищным и иным кредитам, которое обусловлено повышением ставок. При оформлении ряда займов страхование жизни являлось обязательным условием. При этом сумма премий по данному виду страхования выросла более чем на 40%.

Что касается ОСАГО, то тут количество договоров и сумма премий выросли пропорционально (на 5% и 6% соответственно).

Всего за первый квартал орловцы заплатили всем страховым компаниям 794 миллиона рублей (на 12% больше, чем год назад). За тот же период жители Орловской области получили 489 выплат по страховкам – это на 17,5% выше показателей 2023-го года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования