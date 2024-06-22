Более 100 нарушений выявили в Кромской ЦРБ

Руководству больницы уже выдали предписание.

Администрация губернатора Орловской области отчиталась о результатах плановой выездной проверки, проведенной главным контрольным управлением губернатора в Кромской центральной районной больнице. Судя по отчету, проверялось исключительно соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Проверка охватила период с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года.

В целом было выявлено более сотни нарушений, но большинство из них носят технический характер и являются однотипными. Например, самым массовым – 75 фактов – оказалось такое нарушение: на дату начала проведения проверки больницей не были направлены в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информация и документы об исполнении контрактов, а также информация о заключении договоров. В 21 случае информация для опубликования в реестре контрактов была отправлена с нарушением установленного срока.

Нарушением проверяющие сочли и то, что план-график закупок появился раньше даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. Некоторые договоры были заключены ранее даты внесения изменений в план-график закупок, некоторые не были предусмотрены планом. В 28 случаях в заключенных контрактах отсутствовало положение о том, что их цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контрактов.

В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ отчет об объеме закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций был сформирован и размещен в единой информационной системе с опозданием. Еще в одном случае сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств, указанная в извещении о проведении электронного аукциона, отличалась от суммы, указанной в проекте контракта. Таких нарушений и набралось более сотни. Из отчета следует, что информация о результатах плановой выездной проверки была направлена руководителю администрации губернатора и департаменту здравоохранения Орловской области. Кромской ЦРБ выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»