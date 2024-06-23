На Орловщине развитие туризма поддержат грантами

Деньги выделят на поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок предоставления грантов в форме субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры». Действие документа не распространяется на некоммерческие организации, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями. Финансирование будет обеспечено в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Под грантами в постановлении подразумеваются денежные средства, предоставляемые из областного бюджета на безвозмездной основе победителям конкурсного отбора. Так, гранты будут выдавать на развитие инфраструктуры туризма: на приобретение туристского оборудования, разработку и реализацию новых туристских маршрутов включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха, создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов.

Также власти рублем поддержат проекты, направленные на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма. В данном случае речь идет об оборудовании пандусов, подъемников, адаптационных и других мероприятиях по созданию безбарьерной среды, в том числе среды для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху.

Гранты также можно будет получить на «организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов, в том числе приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, мобильных погрузных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Субсидии положены на создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации ночлега.

Поддержка направлена и на обустройство и модернизацию региональных туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута, включая «адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья», изготовление и установку элементов системы навигации, обустройство туристских информационных центров, но только объектов некапитального строительства, приобретение и установку санитарных модулей.

Еще одно важное направление господдержки – создание и развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов. Здесь гранты предоставят на обустройство пляжей в соответствии с требованиями национального стандарта, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общественного питания, приобретение оборудования, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Добавим, что гранты предоставляются департаментом по проектам развития территорий Орловской области.

ИА «Орелград»