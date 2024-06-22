Под Орлом женщина обворовала спящего приятеля

Воровку вычислили и завели на нее уголовное дело.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Как пояснили в пресс-службе суда, она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Жертвой злоумышленницы, как сообщается, стал ранее знакомый ей гражданин.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено в поселке Куракинский. Женщина находилась у себя дома, там же гостил ее приятель. Когда он уснул, хозяйка дома обыскала его куртку. Во внутреннем кармане нашлась крупная сумма наличных – 30 тысяч рублей. Женщина решила присвоить их себе. По версии следствия, деньги она положила в карман своих брюк, после чего с места преступления скрылась и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению. Но закончилось для нее все относительно благополучно.

«В ходе рассмотрения уголовного дела между потерпевшим и подсудимой достигнута договоренность о примирении, поскольку подсудимая полностью загладила причиненный преступлением вред, – сообщает пресс-служба Свердловского районного суда. – Суд, с учетом мнения сторон, принимая во внимание то, что подсудимая ранее не судима, совершила впервые преступление, относящееся к категории средней тяжести, вред, причиненный преступлением, полностью заглажен, вынес постановление о прекращении уголовного дела. Постановление вступило в законную силу».

ИА «Орелград»