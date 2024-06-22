Новые памятники нашли в Орловской области

Они включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области распорядилось о включении нескольких объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия. Решения приняты в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области».

Так, в перечень выявленных объектов культурного наследия включена церковь Рождества Христова, построенная в XVIII веке и расположенная в городе Болхове, на улице Воровского. Собственника или иных законных владельцев церкви уведомят о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Кроме того, в перечень выявленных объектов культурного наследия следующие объекты: «Черная (Посадская) слобода» в городе Орле и «Урочище «Студеный Верх».

Последнее расположено в Орле в следующих границах: река Орлик – улица 1-я Посадская – улица Васильевская – улица 2-я Посадская – улица Панчука – улица Энгельса, – улица 1-я Пушкарная – набережная Есенина. Собственников объектов в указанных границах власти также уведомят об изменении статуса территории, который подразумевает обязанность выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, установленные федеральным и региональным законодательством.

В настоящий момент в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия включен 61 памятник. В последний раз перечень обновлялся в апреле 2024 года, когда в него был включен объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии: «Культурный слой исторической части города Орла: Дворянское гнездо». Он расположен в исторической части Орла, в районе ландшафтного парка «Дворянское гнездо». Памятник располагается по улице 7 ноября вдоль фасадов зданий от пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина до улицы Октябрьской, где в районе дома-музея Лескова охватывает участок, на котором расположен сам музей.

ИА «Орелград»