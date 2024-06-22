Во Мценске мотоциклиста оштрафовали на 200 тысяч рублей

Крупный штраф он получил за нарушение уголовного законодательства.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Мценский районный суд Орловской области. Процесс прошел с участием государственного обвинителя, помощника Мценского межрайонного прокурора. Подсудимого обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что он управлял мотоциклом, находясь в состоянии опьянения.

Из материалов дела следует, что полицейским мотоциклист попался в октябре 2023 года. Около 14 часов дня он двигался на мотоцикле марки «ИЖ Планета-5» без государственного регистрационного знака. Инспектор ДПС остановил его для проверки на автомобильной дороге М2 «Крым». Внешние признаки указывали на то, что мотоциклист находится в состоянии опьянения. Поэтому он тут же был отстранен от управления мотоциклом.

Из показаний полицейского следует: у водителя имелся «запах алкоголя изо рта, что является достаточным основанием полагать, что лицо, которое управляет транспортным средством, находится в состоянии алкогольного опьянения». Проходить освидетельствование мотоциклист категорически отказался, что автоматически сделало его пьяным за рулем. При выяснении личности было установлено, что на тот момент мужчина имел не отбытое административное наказание.

Ранее постановлением мирового судьи он был признан виновным «в невыполнении водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». То есть, он уже попадался полиции и отказался проходить освидетельствование, из-за чего был наказан за пьяное вождение административным штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев. В рамках уголовного дела наказание оказалось еще строже: штраф в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

ИА «Орелград»