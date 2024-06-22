Орловцы идут в налоговую вне очереди

Они заранее записываются на личный прием в удобное для них время.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, жители региона все чаще заранее записываются на прием в налоговые инспекции. Они пользуются набирающим популярность интерактивным сервисом, который позволяет тщательно планировать свой визит в налоговый орган. Так, с начала 2024 года орловцы записались в дистанционном формате на прием в налоговые органы почти 2,5 тысячи раз. В ведомстве также подсчитали, что в 75 процентах случаев свой визит заранее планировали простые граждане, оставшиеся 25 процентов случаев приходятся на организации и индивидуальных предпринимателей.

«Получить государственную услугу вне очереди поможет сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», который предоставляет пользователям возможность выбрать удобную дату и время для посещения налогового органа, – говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. – Воспользоваться им могут физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций. После входа и указания контактных данных налогоплательщику будет предложено выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время приема в течение ближайших двух недель. После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа».

Однако стоит помнить о том, что условия такого обслуживания жестко регламентируются. Во-первых, опоздать можно не более чем на 10 минут. В противном случае место в электронной очереди автоматически сгорает, соответственно, опоздавший гражданин теряет право на приоритетное обслуживание. Ему придется выстоять в общей очереди. Правда, налоговики уверяют, что среднее время ожидания в очереди е превышает пяти минут.

Во-вторых, обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн. Кстати, в Управлении ФНС также сообщили, что наибольшей популярностью у орловцев при предварительной записи на прием в этом году пользуются услуги по приему деклараций, общие вопросы урегулирования задолженности и запись на выдачу квалифицированной электронной помощи – на них пришлось более 1,2 тысячи обращений.

ИА «Орелград»