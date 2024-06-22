В Троицкой школе вода не подходит даже для мытья рук

Анализом проб воды заинтересовались прокуратура и суд.

Орловский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению Орловского природоохранного межрайонного прокурора, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц. Ответчиком выступила администрация Орловского муниципального округа, которую надзорное ведомство фактически обвинило в незаконном бездействии. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка, которая была проведена в селе Троицкое.

Она показала, что в селе имеются источники питьевого водоснабжения, но вокруг них не установлена зоны санитарной охраны, хотя это обязательно в соответствии с законодательством. По итогам проверки прокуратура пришла к выводу о том, что «водоснабжение населения села Троицкое осуществляется водой ненадлежащего качества».

«В ходе рассмотрения дела установлено, что при отборе проб воды из крана для мытья рук на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа Орловского района», а также из разводящей водопроводной сети в селе Троицкое было установлено ее несоответствие требованиям СанПиН», – следует из информации пресс-службы Орловского районного суда.

Изучив представленные документы, суд счел требования надзорного ведомства обоснованными. Иск был удовлетворен в полном объеме. Бездействие администрации Орловского муниципального округа было признано незаконным. Суд обязал ее выполнить мероприятия по устранению нарушений требований СанПиН, то есть обеспечить жителей села Троицкое качественной водой, отвечающей всем нормам. У чиновников еще есть возможность оспорить это решение в апелляционном порядке, так как она пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»