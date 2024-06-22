В Ливнах просубсидируют общественный транспорт

Условия субсидирования перевозчиков утвердили городские власти.

Администрация Ливен утвердила порядок предоставления из бюджета города субсидий на возмещение части затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. Иначе говоря, речь идет о финансировании общественного транспорта. Перевозчикам будут компенсировать часть их выпадающих доходов, например, из-за работы на нерентабельных маршрутах или перевозки льготников.

Согласно документу субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Ливенского городского Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год. На последней сессии депутаты уже согласовали выделение 4 миллионов рублей на субсидии перевозчикам. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является городское управление жилищно-коммунального хозяйства.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на пассажирские перевозки.

Положены они тем, кто заключил с мэрией контракт и работает по тарифам, установленным городскими властями. Мера поддержки необходима для «обеспечения бесперебойного функционирования общественного транспорта на муниципальных маршрутах города Ливны». Для получения поддержки перевозчикам потребуется документально подтверждать понесенные ими затраты.

При расчете размера субсидий будут учитываться расходы на горюче-смазочные материалы, автозапчасти, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, за исключением амортизационных отчислений и штрафных санкций, а также заработная плата водителей. Управление ЖКХ будет проводить отбор получателей субсидии способом запроса предложений.

ИА «Орелград»