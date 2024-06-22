В Болхове на нужды администрации потратили 2,3 миллиона рублей

Муниципальные власти утвердили отчет об исполнении бюджета.

Бюджет города Болхова за первый квартал 2024 года по доходам был исполнен на 19,8 процента. При плане 66,835 миллиона рублей в него фактически поступило 13,213 миллиона. Такие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета, утвержденном местными депутатами. Собственные доходы города на этот год запланированы в сумме 27 миллионов рублей, поступило же за первые три месяца года 5,736 миллиона рублей, или 21,2 процента от годового плана.

Общая сумма расходов бюджета города Болхова составила за отчетный период времени 11,818 миллиона рублей при плане 67,708 миллиона. То есть расходная часть исполнена на 17,5 процента плана. «Финансирование разделов и статей расходов бюджета осуществлялось в целом исходя из фактического поступления доходов», – отмечено в документе. Так, расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» были исполнены на 20,7 процента: при плане 12,262 миллиона рублей было потрачено 2,542 миллиона.

Из них на «функционирование высшего должностного лица муниципального образования» было израсходовано 198,6 тысячи рублей, или 15,7 процента от плана года. На функционирование городской администрации при годовом плане 9,763 миллиона рублей фактически было израсходовано 2,315 миллиона, то есть текущее исполнение плана составило 23,7 процента. По статье «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило всего 2,5 процента: при плане 1,182 миллиона рублей было потрачено лишь 29,2 тысячи рублей.

Впрочем, многие расходные статьи в Болхове, вероятно, еще ждут своего часа. Например, по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходования средств в этом году еще не было. Расходы на капитальный ремонт и содержание дорог общего пользования запланированы в сумме 405,4 тысячи рублей, фактически освоено 0 рублей. Также пока нулевым ос исполнение программы наказов избирателей депутатам и программы формирования современной городской среды. На последнюю запланировано 4,775 миллиона рублей. Фактически освоено 0 рублей в связи с тем, что муниципальные контракты находятся на исполнении.

ИА «Орелград»